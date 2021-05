So soll der neue „Meinl am Graben“ aussehen

Kaviar, Trüffel, 400 Käsespezialitäten und vieles mehr findet sich beim „Meinl am Graben“. Begonnen hat es an dieser Adresse in den 1950er-Jahren mit einer Greißlerei. Heute ist der Meinl in der Wiener Innenstadt weltweit bekannt. Nun wird der Gourmet-Treff umgebaut - und erstrahlt im Herbst in neuem Glanz.