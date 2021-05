„Es ist Zeit, dass endlich wieder einer reinfällt“

„Es ist schon etwas länger her, seit ich das letzten Mal so einen Hänger gehabt habe", blickt Hartbergs Torjäger Dario Tadic (der aktuell bei sechs Liga- und zwei Cup-Toren hält) auf seinen letzten Treffer zurück. Dieser fiel am 20. Februar just gegen den heutigen Gegner Ried beim 1:1 im Innviertel.