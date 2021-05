„Zu klein“ - NFL ist kein Thema

„Genau so hab ich es mir gewünscht, aber niemals erwartet“, bleibt der 19-Jährige bescheiden. Dessen Tag sich durchgehend um den Sport dreht. „Am Vormittag geht es in den Kraftraum, dann nach dem Mittagessen ins Büro der Giants, wo ich mir mit den Trainern viele Videos von Gegnern und Spielzügen anschaue, ehe am Abend noch das Football-Training wartet.“ Und es macht sich bezahlt: „So viel wie in diesem Jahr hab ich noch nie dazugelernt.“