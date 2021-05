Iron-Max startet seine Saison in Bella Italia

Vor über acht Monaten bestritt Max Hammerle seinen bislang letzten Triathlon. Am 5. September des Vorjahres kämpfte sich der 27-Jährige mit der sensationellen Zeit von 7:55.11 Stunden beim Ironman Podersdorf auf den zweiten Rang. „Die Vorfreude ist riesengroß, dass es jetzt endlich wieder losgeht“, sagt der Wolfurter, der am Sonntag bei der Challenge Riccione (It) über die halbe Ironman-Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21,1 km Laufen) in die neue Saison startet.