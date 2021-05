Kandidaten-Reihung sorgt für Wirbel in der Stadt

Darf jemand, der vorher nicht beim Magistrat gearbeitet hat, Magistratsdirektor werden? Diese Frage beschäftigt derzeit die Stadt Salzburg. Sie tauchte im Rahmen eines anonym zugespielten Gutachtens auf. Just einen Tag vor dem Hearing für die Position des Magistratsdirektors, dem sich am Donnerstag sechs Kandidaten stellten. Neben den bekannten „Magistratlern“ sind auch noch zwei Externe im Rennen. Ob sie – ohne Dienstprüfung und ohne Magistratserfahrung – überhaupt am Beamten-Chefsessel Platz nehmen dürften, das sollen jetzt Juristen der Uni Innsbruck klären. Das Personalamt hat bereits ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wird in 14 Tagen erwartet. Bis dahin stoppt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) das weitere Auswahlverfahren. „Man könnte eine externe Person auch zuerst drei Tage beim Magistrat anstellen und sie dann zum Magistratsdirektor machen. Das wäre aber eine Lösung durch die Hintertür“, erklärt der Stadtchef. Es könnte womöglich auch reichen, dass die Bewerber bereits Beamte sind.