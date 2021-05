Pärchen ergaunerte 40.000 Euro mit Krediten

Zur Vorgeschichte: In der Bundeshauptstadt ergatterten die beiden mithilfe gefälschter Dokumente erfolgreich eine positive Bonität zur Aufnahme von Bankkrediten und zur Finanzierung von Elektrogeräten und einem Auto. In weiterer Folge versuchten sie auch bei anderen Banken und Geschäften ihr Glück, doch die „Fehlerquote“ nahm zu. Und so wurde die Frau am 24. März in Brunn am Gebirge auf frischer Tat ertappt – der 37-Jährige wurde kurze Zeit später verhaftet. Der Schaden beträgt 40.000 Euro.