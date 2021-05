Melinda Gates: Aktien im Wert von 1,8 Milliarden $

Scheidung nach 27 Jahren

Melinda Gates hatte in den am Montag eingereichten Scheidungspapieren angegeben, die Ehe sei „unwiederbringlich kaputt“. Am selben Tag gab das Ehepaar auf Twitter eine Erklärung zu ihrer Trennung ab. „Nach langen Überlegungen und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden“, schrieben sie. In den letzten 27 Jahren habe das Ehepaar drei wunderbare Kinder großgezogen und eine Stiftung gegründet, die „Menschen in aller Welt dabei unterstützt, gesunde, produktive Leben zu führen.“ Man wolle weiterhin für die Foundation zusammenarbeiten, glaube aber, „als Paar nicht mehr zusammen wachsen zu können.“