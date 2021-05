Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden

„Nach langen Überlegungen und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden“, gaben Bill und Melinda Gates am Montagabend in einem gemeinsamen Statement im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. In den letzten 27 Jahren habe das Ehepaar drei wunderbare Kinder großgezogen und eine Stiftung gegründet, die „Menschen in aller Welt dabei unterstützt, gesunde, produktive Leben zu führen“, heißt es in der Nachricht.