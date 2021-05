CL-Aus: Die Zeit der Real-Stars ist abgelaufen

Benzema hing vorne in der Luft, erarbeitete sich aber immerhin einen tollen Schuss, den Mendy noch aus dem Eck fischte (26.). In der 35. Minute prüfte er ihn per Kopfball. Modric und Kroos konnten dahinter gegen den überragenden Kante und Jorginho keine Chancen kreieren. Und vor allem in der Rückwärtsbewegung hielten sie wie Ramos in der Abwehr mit den flinken Werner, Havertz und Mount nicht mit. Vor allem passierte das aber rechts, wo Militao ungewohnt den Außenverteidiger geben musste, Vinicius zu wenig arbeitete.