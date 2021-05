Platter: „Ich werde 2023 wieder kandidieren“

Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter wird bei der Landtagswahl im Jahr 2023 erneut kandidieren. „Ich werde wieder antreten“, sagte Platter am Mittwoch bei der Vorstellung der beiden neuen Landesräte in Innsbruck. Damit sei diese „Kernfrage“ auch beantwortet, so Platter. Der 66-Jährige fungiert bereits seit dem Jahr 2008 als Tiroler Landeshauptmann.