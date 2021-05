Rentiere am Nordpolarmeer sterben Hungertod

Am Nordpolarmeer in Russland verenden nach Angaben von Wissenschaftern in diesem Frühjahr viele Rentiere, weil sie nicht genug zu fressen finden. Grund für den Hungertod sei, dass das Moos unter einer dicken Eisschicht liege und die Tiere gar nicht oder nur mit viel Kraft an ihr Futter kämen. Hirten zeigten demnach den Forschern die abgenutzten Hufe der Rentiere, die versucht hätten, das Eis aufzubrechen.