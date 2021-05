Tirol: VP-Parteivorstand segnet neue Landesräte ab

Neue Gesundheitslandesrätin wird Annette Leja, die bisher Geschäftsführerin des privaten Sanatoriums Kettenbrücke in Innsbruck war. Sie gilt als klassische Quereinsteigerin und unbeschriebenes Blatt auf der landespolitischen Bühne. Gespräche mit ihr habe es schon seit Februar gegeben. „Ich habe mir die Entscheidung, in die Politik zu gehen, nicht einfach gemacht. Ich freue mich über die Nominierung und nehme die Herausforderung gerne an“, so Leja bei der Präsentations-Pressekonferenz.