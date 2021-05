Dreifach-Mutter (31) bei lebendigem Leib verbrannt

In der Nähe von Bordeaux ereignete sich am Mittwoch ein grausames Verbrechen, das im ganzen Land für Entsetzen sorgt: Eine 31-jährige Dreifachmutter wurde im Wohnviertel von Mérignac von ihrem Lebensgefährten zunächst niedergeschossen und in der Folge mit einer brennenden Flüssigkeit übergossen und angezündet. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Der Mann wurde bereits von der Polizei festgenommen.