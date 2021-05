Österreich: Bisher 20 Covid-Fälle nach 2. Impfung

Eingetragen im E-Impfpass waren bis zum 30. April 3.132.230 Impfungen - dabei entfielen laut BASG 2.168.070 Dosen auf das Biontech/Pfizer-Vakzin, 287.555 auf Moderna und 676.580 Einheiten auf AstraZeneca. Laut Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums hatten am 30. April 846.193 Menschen in Österreich eine zweite Dosis erhalten. Sieben Tage zuvor, am 23. April, waren es demnach 782.684. Dieser Zahl stehen in Relation die bisher 20 gemeldeten Fälle gegenüber, in denen die erhoffte Schutzwirkung ausgeblieben ist und bei denen es zu einem sogenannten Impfdurchbruch gekommen ist.