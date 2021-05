U-Ausschuss: Ende mit Anzeige und wildem Streit

Chat-Protokolle zeigen anderes Bild

Und zwar geht es in der Anzeige um Aussagen zur Beteiligung Bonellis an der Bestellung des umstrittenen Öbag-Chefs und Kurz-Vertrauten Thomas Schmid. Bonelli hatte jegliche Beteiligung ausgeschlossen, Chats zufolge solle dies nicht stimmen. Die NEOS haben übrigens neben Bonelli am 29. März auch Blümel und Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussagen im Ausschuss angezeigt. Man versuchte vergeblich, im Justizministerium den aktuellen Stand der Dinge zu erfahren. Die Sektionschefin meinte, sie könne keine Auskunft geben.