Mit Covid-Hostessen: „Steinlechner“ öffnet wieder

Bobby Ahmadian, Manuel Klein, Andreas Allesch und Raphael Murray – sie führen bereits die Salzburger Lokale „Darwin’s“ und „Monkeys“ – sind die neuen Pächter im Wirtshaus an der Aignerstraße. „Das Interesse an dem Objekt war schon länger da, coronabedingt hat alles ein bisschen länger gedauert“, sagt Ahmadian. Der bislang letzte Pächter schloss das „Steinlechner“ im Herbst 2019 und schlitterte in die Insolvenz.