150 Millionen Corona-Schutzimpfungen in der EU

In der Europäischen Union sind inzwischen 150 Millionen Impfungen gegen Covid-19 verabreicht worden. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag bekannt gegeben. Das Impftempo ziehe überall in der EU an. „Ein Viertel der Europäerinnen und Europäer hat schon die erste Dosis erhalten“, so von der Leyen.