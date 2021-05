Jeder Zehnte leidet in Vorarlberg an Long Covid

Patienten brauchen Geduld und Zeit

Betroffene erholten sich oft nur langsam. „Und es gibt nicht viel, was wir tun können. Viele erwarten eine Tablette und gut ist, aber das gibt‘s nicht“, so der Mediziner. Man biete den Patienten neurokognitive, logopädische und pulmonale Reha-Therapien, vor allem aber bräuchten die Patienten Geduld und Zeit. Derzeit würden die Langzeit-Kranken über die Ambulanz des LKH Hohenems mitbetreut, eine eigene Long-Covid-Ambulanz gebe es bisher nicht. „Mit unserem derzeitigen Personalstand wäre das auch nicht zu stemmen“, so Cerkl. Man habe sich die Betreuung daher unter den Disziplinen aufgeteilt, je nach Symptomatik. Zudem tausche man sich immer wieder mit Innsbruck aus. Das reiche derzeit für die Betreuung der Vorarlberger Patienten aus.