Crash am Innsbrucker Südring: Kleinbus kippte um

Spektakulärer Unfall am Montagnachmittag in Innsbruck: Am Südring kollidierte im Bereich einer Kreuzung ein Linienbus mit einem Kleinbus. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der „Neunsitzer“ um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Bilanz der Kollision: Zwei Verletzte.