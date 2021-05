Waldviertlerin kreierte Spiel

Es begann als kleines Schulprojekt am Kolleg für nachhaltige Produktentwicklung in St. Pölten. Die 22-Jährige aus der Gemeinde Moorbad Harbach ist es aber gewohnt, Sachen, die sie anfängt, auch fertigzumachen. „Außerdem brauchte ich für meinen Freund Daniel noch ein Geburtstagsgeschenk“, verrät sie. Also entwickelte der Kreativkopf aus Lauterbach das Projekt in der Schulwerkstatt weiter – und formte aus Plexiglas und Holzwürfeln den Prototyp von „4mation“.