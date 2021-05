Die Kinderfreunde Steiermark orten massive Probleme für Kinder- und Jugendliche durch den andauernden Corona-Lockdown. Die monatelangen Rufe der Kinderfreunde nach einem geregelten Kinderleben wurden am Montag von der Leiterin der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz bestätigt. „Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist überfüllt, Kinder leiden schon ab jungen Jahren an Depression, Essstörungen und Suizidgedanken“, so Primaria Dr. Katharina Purtscher-Penz. „Der Verlust von sozialen Kontakten und positiven Erlebnissen, der vor allem durch die Schulschließungen hervorgerufen wurde, bringt Kinder und Jugendliche in große persönliche Schwierigkeiten.“