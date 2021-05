Lkw und Auto fuhren nebeneinander auf Familie zu

Was hat sich am Sonntagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, auf der B186 Ötztalstraße in Umhausen (Ortsteil Tumpen) abgespielt? Laut derzeitigen Ermittlungen der Exekutive fuhren ein heimischer Lkw-Lenker (50) und ein pakistanischer Autofahrer (23) taleinwärts, „wobei die beiden durch ihre auffällige Fahrweise beide Fahrbahnen in Anspruch nahmen“, heißt es wörtlich im Polizeibericht.