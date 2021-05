Pkw landet in Bach: Lenker konnte sich befreien

Am 1. Mai kam es in Sachendorf bei Knittelfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW Lenker, der gegen 08:20 Uhr auf der L 515 in Richtung Knittelfeld unterwegs war ,kam aus nicht näher bekannten Umständen von der Fahrbahn ab und kam mit seinem PKW in einem wenigen Grad kalten Bach zum Stillstand.