Welpen 14 Stunden lang in Hasenbox gepfercht

Welpen in schlechtem gesundheitlichen Zustand

Bei den Hundewelpen handelte es sich um ca. drei Monate alte Golden Retriever. Erhebungen ergaben, dass der Tiertransport in Rumänien startete. Die Fahrzeit betrug bis zur Anhaltung bereits ca. 14 Stunden. Die zur Amtshandlung hinzugezogene Amtstierärztin stellte in einer ersten Untersuchung fest, dass sich die Welpen in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befunden haben. Die Tiere dürften während der gesamten Fahrt nicht versorgt worden sein und waren deshalb stark dehydriert.