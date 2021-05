Bezirk Melk: Falsche Caritas-Angestellte unterwegs

„Ich bin von der Caritas und muss Ihre Decken aufschütteln.“ Unter diesem Vorwand wollte die Unbekannte am Donnerstag ins Schlafzimmer der 91-Jährigen. Da sich die betagte Frau allerdings derzeit in keiner Betreuung befindet, wurde sie skeptisch – und reagierte goldrichtig. Sie versperrte die Tür wieder und kontaktierte sofort ihren Sohn. Der wiederum verständigte die Caritas, die ihrerseits Anzeige erstattete. In dieser Gegend sei an diesem Tag sicher kein Mitarbeiter unterwegs gewesen.