Spannender geht‘s nicht: Titel-Thriller in Spanien

Am Donnerstagabend erwischte es Lionel Messi und Co. Der Argentinier legte im Heimspiel gegen Granada zwar mit seinem 26. Saisontor vor (23.), die Andalusier stellten den Spielverlauf mit ihren Toren in der 63. und 79. Minute aber auf den Kopf. Barcelona leistete sich dabei Fehler in der Abwehr. „Wir müssen die Niederlage jetzt einfach akzeptieren. Es gibt noch fünf weitere Spiele, und jede Mannschaft wird noch Probleme bekommen“, meinte Barca-Trainer Ronald Koeman, der nach dem ersten Gegentor die Rote Karte gesehen hatte.