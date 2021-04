Backofen, Dunstabzug und Co. aus Neubau gestohlen

Noch nicht einmal in die neuen vier Wände eingezogen, und schon steht der erste Ärger ins Haus: Unbekannte Ganoven drangen vermutlich in der Nacht auf Mittwoch in ein noch in Bau befindliches Mehrparteienhaus in Brixen im Thale (Tiroler Bezirk Kitzbühel) ein und stahlen Küchengeräte und Sanitäreinrichtungen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen!