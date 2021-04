„Das Ganze ist längst nicht überstanden“

Individuell wird trainiert

Darauf hofft auch die Austria, die ebenso am 19. Mai loslegen will wie St. Johann, Bischofshofen oder Anif. Dort sagt Obmann Schnöll aber auch: „Es gibt eine Info vom ÖFB. Aber solange keine Verordnung da ist, kann ich es nicht sicher sagen.“ Das betont auch BSK-Boss Reiter: „Die Rahmenbedingungen müssen passen.“ Das erlaubte Individualtraining am Platz wurde aber in Bischofshofen, Anif oder bei der Austria und Kuchl längst praktiziert.