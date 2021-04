Indische Corona-Mutation in Frankreich aufgetaucht

Frankreich hat erste Fälle der indischen Variante des Coronavirus B.1617 registriert. Es handelt sich um drei infizierte Personen, die zuvor nach Indien gereist waren, gab das französische Gesundheitsministerium bekannt. Am Mittwoch teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit, dass die in Indien entdeckte Virusvariante bereits in mindestens 17 Ländern nachgewiesen ist.