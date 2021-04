Leitplanken verhinderten Autoabsturz in Vorarlberg

Der Wagen schlitterte – auf der an dieser Stelle sehr engen Straße – in Richtung der Leitplanken und kam kurz davor am Dach liegend zum Stillstand. Dahinter wäre das Gelände mehrere Hundert Meter in Richtung Fischbach abgefallen. Die junge Frau konnte von der Feuerwehr, die mit sieben Mann an die Unfallstelle geeilt war, unverletzt aus ihrem Auto geborgen werden, musste allerdings mit einem Schock ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert werden.