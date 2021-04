Thiem: Fünf Stunden Training vor Madrid-Abflug

Rückkehr in die Tenniswelt. Heute in der Früh fliegt Dominic Thiem mit seinem Team nach Madrid, gestern legte der 27-Jährige ein intensives Abschlusstraining in Wien ein. Sparringeinheiten mit Sebastian Ofner und Jurij Rodionov unter der Anleitung von Coach Nicolas Massu, danach ein Fitness-Programm mit Sportwissenschafter Mike Reinprecht - insgesamt ein Pensum von fünf Stunden!