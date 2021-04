Almdorf im Blumenmeer plus Gipfelglück

Ins Reich des „Koasas“ führt diese familientaugliche Tour, die am Ostufer des Hintersteiner Sees startet. Ab der Panoramatafel gegenüber des Parkplatzes orientiert man sich an „Stöfflhütte“ bzw. „Walleralm“. Oberhalb der Häuser beginnt ein urtümlicher Steig durch den Wald, der weiter oben in einen breiten Fußweg mündet – darauf gleichbleibend weiter und diese Route, die bald zum Fahrweg wird, vorerst nicht verlassen. Es geht gemütlich dahin, nach einer Abwärtspassage zweigen wir rechts auf einen Steig ab. Der führt im Wald empor, mündet ins freie Wiesengelände der Walleralm und nun bald in einen Fahrweg. Man hält sich in dem Bereich stets aufwärts, taucht ein in das vorwiegend aus Krokussen bestehende Blumenmeer und erreicht in der Folge rasch das kleine Almdorf.