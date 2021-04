Corona-Party mit FP-Politikern - auch Todesfall?

Es war der 22. März, als in St. Urban nicht nur die Angelobung von Bürgermeister Dietmar Rauter (FPÖ) gefeiert wurde, sondern - so berichten es Zeugen - auch dessen Geburtstag. In einer der „Krone“ vorliegenden Anzeige an die Staatsanwaltschaft ist zu lesen: „Bis nach 22 Uhr standen mehr als 20 Autos vor dem Gebäude.“ In der Mehrzweckhalle sei gefeiert und gebechert worden, so Bürger aus St. Urban.