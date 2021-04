Lilly Becker begeistert als barbusiges Beach-Babe

Emotionale Botschaft zum sexy Schnappschuss

Doch auch wenn die freizügige Aufnahme bei vielen Fans wohl akutes Fernweh auslöst, der hübschen 44-Jährigen geht es dabei um mehr als nur den schönen Schein. „Das Leben ist zu kurz“, kommentierte Becker das Bild. „Nehmt euch Zeit, um die TOLLEN Menschen in eurem Leben zu würdigen. Es geht nicht darum, was wir im Leben haben, sondern WEN wir in unserem Leben haben.“