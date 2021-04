Schon 4.399 Steirer wegen Corona im Spital

Drei Viertel mit Vorerkrankung

„Jedenfalls wird aus diesen Zahlen klar, dass die Pandemie für unser Unternehmen eine deutliche Mehrbelastung darstellt. In erster Linie natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen und in den Isolierzimmern aber natürlich auch darüber hinaus", stellen die Kages-Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek MBA klar. Rund drei Viertel der steirischen Covid-Patienten litten an einer Vorerkrankung wie Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes und/oder Herzschwäche. Exakt 568 Menschen mussten auf einer Intensiv-Station behandelt werden.