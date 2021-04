Leichen von 24 Migranten nach Teneriffa gebracht

Die Behörden waren zunächst von 17 Toten an Bord des Flüchtlingsboots ausgegangen. Nach der Ankunft im Hafen entdeckten Helfer jedoch 24 Leichen, darunter auch zwei Minderjährige. „Feuerwehrleute holen die Leichen aus dem Boot und werden sie dann in ein Beerdigungsinstitut bringen“, sagte Domingo Martin vom spanischen Roten Kreuz am Hafen von Los Cristianos.