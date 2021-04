Rebel Wilson begeistert Fans mit Pics im sexy Body

Derzeit befindet sich Rebel Wilson für die Dreharbeiten ihres neuen Films „The Almond and the Seahorse“ in London. In ihrer Umkleidekabine griff die 41-Jährige kurzerhand zum Handy und drückte munter auf den Auslöser. Ganz zur Freude der Fans, denn die Komikerin trug dabei nicht mehr als einen knallengen String-Body, der nicht nur ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte, sondern auch ihre erschlankten Kurven - und nicht zuletzt ihre Kehrseite.