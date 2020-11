Rebel Wilson: „Letzte Kilos“ purzeln in Altaussee

„Ort, der mir ersten Antrieb gegeben hat“

„Ich beende mein Jahr der Gesundheit und bin wieder an dem Ort, der mir meinen ersten Antrieb gegeben hat“, schrieb Wilson auf Instagram. „Wenn ihr euer Immunsystem so richtig stärken wollt, ist das der beste Platz dafür. P.S.: Da ist kein Filter darübergelegt - es ist wirklich so traumhaft schön hier. Deshalb haben sie hier auch Teile des Bond-Films ,Spectre‘ gedreht!“