Feld und Mähgerät fingen durch Funken Feuer

Der 46-Jährige fuhr gegen 13.10 Uhr mit dem Feldhäcksler in sein Feld in Zams ein. Während der Mäharbeiten kam ihm allerdings eine nicht ersichtliche Metallstange in Quere, es entstanden Funken und das Gerät fing Feuer. Während der Einheimische versuchte, mit einem Feuerlöscher einzugreifen, geriet auch das Feld mit kniehohem Elefantengras in Brand.