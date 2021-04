Kiel rückt mit Remis auf einen Punkt an HSV ran

Vier Tage vor ihrem Cup-Halbfinale am Samstag bei Borussia Dortmund glich Janni Serra (67.) die Nürnberger Führung durch Dennis Borkowski (31.) aus. Die Gastgeber hatten mit zwei Aluminiumtreffern Pech. Georg Margreitter spielte in der Nürnberg-Verteidigung durch, Offensivspieler Nikola Dovedan wurde nach rund einer Stunde eingewechselt. Kiel hatte zwar die größeren Spielanteile, war aber in der Offensive nicht zwingend genug, um am Ende noch den Sieg zu holen.