Abbiegendes Auto gerammt: Drei verletzte Frauen

Nach links abbiegen wollte Dienstagnachmittag bei Riegersdorf nahe Arnoldstein eine 47-jährige Autolenkerin und hielt verkehrsbedingt an. Plötzlich krachte der Wagen einer 24-Jährigen gegen das Heck. „Die drei in den beiden betroffenen Unfallfahrzeugen befindlichen Personen konnten alle, mit leichten Verletzungen, selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen“, so der Feuerwehrmann. Die 47-Jährige, ihre Beifahrerin (38) und die 24-Jährige wurden verletzt und ins LKH Villach gebracht. Die B83 war etwa 30 Minuten gesperrt.