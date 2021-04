Leichtes Erdbeben bei Steinach am Brenner

Zu dem leichten Beben kam es um 19.38 Uhr. Es wurde in der Gemeinde Trins von einigen Personen schwach verspürt. Schäden an Gebäuden waren bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.