Entsorgte Asche löste Großbrand aus

Gegen 1.15 Uhr wurde der 46-jährige Bewohner eines Wohnhauses aufgrund des Brandgeruchs wach. Bei einem Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass die neben dem Wohnhaus stehende Holzhütte bereits in Brand stand. Sofort verließ der 46-Jährige das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Feuerwehren Pruggern, Gröbming, Gröbming-Winkl, Stein an der Enns und Michaelerberg löschten in der Folge die bereits in Vollbrand stehende Holzhütte.