Aus für Wien-Flüge - Steirer fürchten Bruchlandung

Die Aussagen von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der Fernseh-Pressestunde ernteten in ihrer steirischen Heimat nicht ausschließlich Applaus. Die gebürtige Grazerin will nicht nur das in Frankreich verabschiedete Verbot von Kurzstreckenflügen prüfen, sondern verwies erneut auf die Regelung für die AUA, dass Strecken, die unter drei Stunden mit der Bahn bewältigbar sind, künftig nicht mehr bedient werden dürfen. Die Verbindung Graz-Wien würde so spätestens mit Inbetriebnahme des Semmeringtunnels im Jahr 2028 wegfallen.