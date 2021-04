Toblaten: Ein 350 Jahre alter Holzstadel zieht um

Am Flaurling-Berg die große Liebe gefunden

Altes hat Friedl Abenthung immer schon fasziniert. So war es auch mit dem Holzstadel aus der Zeit um 1680, in den er sich in den 1970er Jahren am Flaurling-Berg unsterblich verliebte. „Dort stehen die schönsten Stadel weit und breit. Da waren kunstfertige Zimmermänner am Werk“, schwärmt der Inzinger und zeigt auf den Ziergiebel, der von Sinn für Ästhetik zeugt. In einer Zeit, in der die einfachen Leute aufs Praktische reduziert wurden. Als Baustoff diente ausschließlich Holz. Sogar die Nägel sind aus Fichte gezimmert.