Lange Schlange vor Mailänder Kinosaal

Kinos, Opernhäuser, Konzertsäle und Theater öffneten in Italien wieder mit einer Besetzung von maximal 50 Prozent der Sitzplätze und in jedem Fall mit nicht mehr als 500 Zuschauern im Innen- und 1000 im Außenbereich. Dabei müssen Masken getragen und Abstand gehalten werden. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini arbeitet außerdem an einem Gesetzentwurf zur Ausdehnung der Unterstützung für Mitarbeiter im Kulturbereich.