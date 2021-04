Gefängnisstrafe für Drogen-Lenker (17)

Ein Zusammenprall mit einem Polizeiauto beendete die Fahrt: Zwei Polizisten wurden verletzt. „Ich möchte mich entschuldigen“, so der 17-Jährige. Verteidiger Kurt Jelinek plädierte auf eine Entlassung aus der Haft. Die Richterin will aber auch ein Zeichen an Gleichaltrige senden. Urteil: zehn Monate teilbedingte Haft, drei muss er absitzen. Samt Weisung, die Drogenberatung zu besuchen.