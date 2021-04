Supermärkte wollen Mitarbeiter ab Mitte Mai impfen

Hofer: „Sämtliche Vorbereitungen getroffen“

Der Diskonter Hofer mit 12.000 Mitarbeitern in Österreich will sich noch zu „keinem genauen Zeitplan“ im Hinblick auf die betrieblichen Covid-Impfungen äußern. „Hofer hat bereits sämtliche Vorbereitungen getroffen, um als systemrelevanter Lebensmittelhändler so früh wie möglich mit den Impfungen starten zu können“, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Man stehe in „stetigem Austausch mit den zuständigen Behörden“.