Kurz und Mikl-Leitner zu Besuch auf NÖ-Impfstraße

Ab Ende April stünden „eine Million Impfdosen mehr“ zur Verfügung, sagte Kurz am Samstag bei dem Medientermin in der Impfstraße in der Arena Nova. Es gebe also Grund zum Optimismus. Bereits jetzt sei jeder dritte Österreicher entsprechend der Alterspyramide bzw. der Priorisierung geimpft. In Aussicht gestellte Öffnungsschritte in Kultur, Sport, Tourismus und Gastronomie im Mai müssten durch entsprechende Sicherheitskonzepte gewährleistet werden, betonte der Bundeskanzler. Eine wesentliche Rolle spielten dabei Masken, Abstandsregeln und Tests.