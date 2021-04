Corona-Helden: „Den Pflegern gebührt großer Dank“

Ist Klatschen genug? Wir finden: Nein! So ist es an der Zeit wirklich „Danke“ zu sagen und das nicht nur mit Worten, sondern auch durch „was Zählbares“, wie es ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian formuliert hat. Österreichs Pflegerinnen und Pfleger sind die oft vergessenen, stillen Helden des Alltags. Seit Beginn der Corona-Krise sind sie noch härteren Bedingungen ausgesetzt und sie leisten dabei Außergewöhnliches. Daher geht unser „Dank des Tages“ an alle Angehörigen dieser Berufsgruppe.